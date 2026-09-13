Кметът на Трявна проговори за взрива в завода на Гебрев. Нови подробности
Няма опасност от радиация и токсичност, увери градоначалникът
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Няма опасност от радиация и токсичност, увери градоначалникът
Притежателят, 19-годишен жител на селото, е задържан за срок до 24 часа
Взрив в оръжеен склад в Либия. Най-малко 20 цивилни лица са загинали. Други 30 са ранени, съобщи БГНЕС. „Броят на пострадалите нараства. Ще положим г...
Терористична атака е била предотвратена от френските власти. Това обяви прокурор Франсоа Моленс пред световните медии. И изтъкна, че таен оръжеен скла...