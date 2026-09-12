Обрат с взрива в "Емко". Разследват палеж
Има опасност от вторични експлозии
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Има опасност от вторични експлозии
Няма опасност от радиация и токсичност, увери градоначалникът
Земята се разтресе, хората излязоха по улиците
Преди година отново имаше взривове в същия склад
Серия взривове избухнаха в складове за боеприпаси с отпаднала необходимост край Карнобат
Посети завода на Гебрев в Трявна
Допълват вече издадените европейски заповеди за арест
За издирване е обявен Георги Горшков, но истинското му име е Егор Гордиенко
Прокуратурата обвини трима руснаци за отравянето на бизнесмена
Винаги пътували извън Русия с фалшива самоличност
Лицата са обявени в Шенгенската информационна система и в ИНТЕРПОЛ – с червена бюлетина
Записите се предоставят след разрешение на наблюдаващите прокурори
Сотир Цацаров разясни до къде е стигнало следствието за атентата срещу Емилиян Гебрев
Собщението бе направено от прокуратурата във връзка с публикации в медии
Тандемът пробва да разклати Военно промишления комплекс, акад. Стефан Воденичаров играе опасна игра
"Ясно е досега, че това не е случайно. Ясно е, че и в случая при Гебрев, и в случая във Великобритания участват едни и същи лица", твърди бившият вое...
Екип от британски следователи е пристигнал в България, за да разследва евентуалната връзка между отравянията на Сергей Скрипал и Емилиян Гебрев, казал...
Когато има руска нишка в един случай, има съмнения, че няма желание разследването да се води докрай. Това заяви бившият главен секретар на МВР Калин Г...
Историята на прехода ни помни още три мистериозни отравяния
Влизането на шпионина Федотов у нас не може да стане без държавна подкрепа, смята вторият в ГЕРБ