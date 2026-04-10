Ето кой реши да събаря Тръмп от власт СНИМКА

Бившата вицепрезидентка на САЩ Камала Харис заяви днес, че обмисля активно нова президентска кандидатура, предаде Асошиейтед прес, като цитира нейно изявление пред афроамерикански активисти.

"Може би. Мисля по въпроса", заяви Харис пред пастор Ал Шарптън, който я попита директно дали ще се кандидатира за президент през 2028 г., пише БТА.

Коментарът беше направен по време на годишната конвенция на National Action Network, където тази седмица се появиха някои потенциални кандидати за предстоящите президентски избори, надяващи се да спечелят подкрепата на чернокожите избиратели – които съставляват един от най-влиятелните групи, подкрепящи обикновено Демократическата партия.

Следващият сезон на президентските първични избори на Демократическата партия няма да започне сериозно преди междинните избори през ноември, но конференцията тази седмица представи група демократи, които вече се борят за позиции в надпреварата, която обещава да бъде оспорвана, отбелязва АП. Засега поне няма ясен фаворит.

Зрителите аплодираха на крака Харис, първата чернокожа жена, станала вицепрезидент на САЩ и бивша кандидатка на демократите за президентските избори през 2024 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com