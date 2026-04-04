След 16 години на власт, може ли Виктор Орбан да бъде свален?

„Всичко, което те олицетворяват, е гняв, омраза и разрушение“, изрева с пресипнал глас Виктор Орбан. Унгарският премиер говореше на масов предизборен митинг в Гьор, в западна Унгария, на 27 март, визирайки опозиционни протестиращи, които скандираха „Мръсен Фидес“ по време на речта му. За кратък момент внимателно изграденото му публично лице на спокоен лидер, който превежда страната си през бурни времена, се разпадна. Раздразненият му изблик показа различна страна на човек, свикнал да разказва шеги и да печели дори критиците си.

Повечето социологически проучвания поставят опозиционната партия „Тиса“ и нейния лидер Петер Мадяр значително пред "Фидес" на Орбан – последното с 58% срещу 35% за Орбан. И той прави всичко възможно да намали разликата. След 16 години практически без сериозно предизвикателство, Орбан е принуден отново да обикаля страната. В предишните три избора той провеждаше малко митинги. Сега най-дълго управлявалият лидер в Европа се опитва да мобилизира привържениците си и да достигне до колебаещите се избиратели. Остава му само една седмица, за да спаси правителството си и международното популистко движение, което олицетворява, от съкрушително поражение, пише BBC.

На власт от 2010 г., Орбан има подкрепата както на президента на САЩ Доналд Тръмп, така и на руския президент Владимир Путин. Отдавна е трън в очите на ЕС – и един от малкото европейски лидери, които не подкрепят Украйна. За нарастващия кръг от националистически партии в Европа – на власт или на прага ѝ – той е модел. Парламентарните избори в Унгария на 12 април се следят внимателно по целия свят.

„Можем да отчетем голяма промяна в обществените нагласи“, казва Ендре Хан от агенцията „Медиан“, компания за изследване на общественото мнение. През януари 44% от запитаните смятат, че "Фидес" ще спечели, срещу 37% за „Тиса“. До март 47% вече вярват, че „Тиса“ ще победи, докато 35% залагат на "Фидес". „Това отразява огромна промяна в доверието. Хората вярват, че промяната е възможна“, казва той.

В тези избори се разгръща интересна динамика – същият гняв на избирателите срещу възприеманите като „корумпирани управляващи елити“ в цяла Европа сега работи срещу него. В Унгария именно Орбан и партията му "Фидес" вече се възприемат от мнозина, особено от младите, като „корумпирания управляващ елит“. Правителството на Орбан многократно е обвинявано, че източва държавната хазна и възлага обществени поръчки на компании, собственост на близки до властта лица. Кабинетът обяснява тази концентрация на богатство като опит капиталът да бъде поставен в национални, а не в чужди ръце. Проектите включват мостове, футболни стадиони и магистрали. Неговият зет Ищван Тиборц притежава верига от престижни хотели. Детският му приятел Льоринц Месарош, бивш газов техник, се е превърнал в най-богатия човек в страната. Орбан отказва да отговаря на въпроси за личното богатство на своите близки и приятели. Всички отричат нарушения.

Може ли Орбан да се спаси, като обвини Украйна – и нейните поддръжници в ЕС – за проблемите на страната си? И може ли добре говорещият адвокат, който се стреми да го отстрани, да убеди унгарците, особено в селските райони – крепостта на Фидес – че може да осигури „по-хуманна и по-добре функционираща държава“, каквато обещава?

Под натиск

Всеки ден носи нови признаци, че Орбан е в затруднение – от предполагаеми схеми за сплашване на избиратели до драматично руско предложение за инсцениран опит за покушение срещу него.

Но "Фидес" твърди, че усещането за криза е изкуствено създадено от опозицията. „Всички тези скандали са просто обичайните заподозрени, които се опитват да изградят наратив“, казва Золтан Кисели, политически анализатор от правителствения мозъчен тръст „Сазадвег“. „Когато опозицията загуби изборите, това ще ѝ даде повод да говори за "измама".

Политическият анализатор Габор Тьорьок – един от малкото в тази силно поляризирана страна, уважаван и от двете страни – написа наскоро в блога си: „Това не е образът на "спокойна сила" или "стратегическо спокойствие", който се гради години наред и се показва на плакатите "Министър-председател на Унгария".

„Ако оставащите две седмици се развият така, това не вещае нищо добро за управляващите.“

Със сигурност трусовете от евентуална загуба на Орбан ще отекнат далеч отвъд границите на Унгария.

„Будапеща е централата на нелибералната демокрация в света“, твърди Майкъл Игнатиев, бивш ректор на Централноевропейския университет, който бе принуден да напусне унгарската столица през 2019 г. „Това не е просто избор. Това е референдум за целия модел на авторитарно управление, който Орбан представлява.“

Той има предвид мрежата от мозъчни тръстове, програми и срещи на десни инфлуенсъри, които се движат между Европа и САЩ, подкрепяйки се взаимно. В рамките на последователни дни миналия месец в Будапеща се проведоха големи събития на американската Консервативна политическа конференция за действие (CPAC) и групата „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент.

Фактът, че тази година на унгарското издание на CPAC не присъства водещ американски политик, предизвика недоумение във "Фидес", но републиканците не изоставят Орбан. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио бе в страната през февруари, а се очаква вицепрезидентът Джей Ди Ванс да пристигне в Будапеща няколко дни преди вота.

Победа на "Фидес" би дала тласък на крайнодесните партии във Франция, Германия, Полша, Испания и Португалия. Загуба би отслабила импулса им. „Докато останалата част от Европа се засмуква в тунела на радикалния национализъм, ние можем да покажем изхода“, каза високопоставен представител на „Тиса“.

Мобилизация на вота

Въпреки слабите резултати в проучванията, съюзниците на Орбан отричат да има паника във "Фидес".

Според Золтан Кисели решаващият фактор ще бъде дали партията ще успее да изкара своите привърженици до урните.

„Ние сме много оптимистични. Никой не вярва на социологическите проучвания – нито нашите, нито на опозицията“, казва той.

„Мнозинството от избирателите са за "Фидес" – пенсионери, жени, роми, бедни, работници, хората в селските райони. Въпросът е дали ще гласуват.“

За да гарантира това, Фидес е работил усилено върху обновяването на базата си данни с поддръжници. Около 4.5 милиона от 8.2-милионния електорат на Унгария живеят в малки градове и села – бастионите на партията. От 2002 г. "Фидес" изгражда силна система на местно покровителство – кметът решава кой ще получи работа и кой ще получи дърва за огрев през зимата.

Според разследващ документален филм, публикуван миналата седмица, на кметовете е било казано колко гласа трябва да осигури всяко село за "Фидес". Интервюираните твърдят, че стимулите включват плащания от 120 евро на глас, ваучери за храна, лекарства по рецепта и дори незаконни наркотици в замяна на глас. Тези, които отказват, казват, че са лишавани от възможността да участват в обществени работи – често единствената налична заетост на местно ниво.

В изборния ден се организират автомобили и микробуси. „Придружители“ са на разположение да влязат с избирателите в кабината – хора, които се преструват на неграмотни или болни – за да се уверят, че гласуват за "Фидес" и получават парите си, твърдят участници във филма. Няма официална реакция на правителството по тези обвинения. Един министър заяви пред Би Би Си, че евентуални нарушения трябва да бъдат разгледани от съответните органи.

На предишни избори съперничещи партии са предлагали картофи и малки суми за гласове, но не в мащаба, за който сега се говори, казват хора с дългогодишен опит в изборния процес.

„Тук всички гласуват за Фидес“, казва Ники, 32 г., в Тисабьо – село с 2000 жители, с голямо ромско население, в северната част на Голямата унгарска равнина.

Тя хвали кмета от Фидес за възстановяването на пътищата, детската градина и спортния център. Според нея няма да се налага купуване на гласове на 12 април, защото "Фидес" ще спечели „заради войната“.

Руската връзка

Орбан казва на избирателите, че изборът е прост – между мир и война.

Според "Фидес" само Орбан може да попречи на „ястребите“ в Брюксел да въвлекат ЕС – а с него и Унгария – във войната в Украйна срещу Русия.

Петер Мадяр, лидер на опозиционната партия „Тиса“, е представян като марионетка на Брюксел. Посланието на Фидес е, че глас за опозицията означава, че Унгария като член на НАТО ще бъде принудена да изпрати войски – било в бъдеща мироопазваща мисия, било в пълномащабна война с Русия – и че младите унгарски мъже отново ще загинат на източния фронт. Това е послание, което има силен отзвук в страна, загубила и двете световни войни. От 2022 г. Орбан твърди, че Русия не може да бъде победена и че вместо да подкрепя Украйна военно и икономически, Западът трябва да притисне Киев да търси мир с Москва – дори при руски условия.

„Антиукраинското и проруски ориентирано послание на Фидес губи сила“, казва социологът Ендре Хан от „Медиан“. Последните му данни показват, че 52% от анкетираните смятат, че „Русия е извършила сериозен и непредизвикан акт на агресия срещу Украйна“ при пълномащабното си нахлуване през 2022 г. Само 33% подкрепят тезата на Фидес, че „Русия е действала законно, за да защити своите интереси и сигурност.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com