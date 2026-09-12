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Лудогорец с нова победа

Лудогорец с нова победа

Разград. Отборът на Лудогорец победи втородивизионния Дунав (Русе) с 4:1. Двубоят, който с еигра на „Лудогорец Арена", бе първи от 1/16-финалите на ту...

09 октомври | 19:07
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