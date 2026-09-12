ЦСКА изтръгна победата с късен снаряд срещу Дунав
Факундо Родригес донесе пълния обрат и задържа армейците близо до върха
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Факундо Родригес донесе пълния обрат и задържа армейците близо до върха
Старши треньорът на "Левски" Люпко Петрович остана доволен след успеха във втората контрола на "сините" снощи с 3:2 над "Дунав" Русе. Спецът се изказа...
Лидерът в "Б" група "Дунав" (Русе) изпъчи гърди след победата с 1:0 над втория "Поморие". Треньорът на "драконите" Веселин Великов скъса тима си от су...
Отборът на ЦСКА записа впечатляваща победа над първия в родната "Б" група "Дунав" (Русе) с 6:0 в контрола, която се изигра на стадион "Българска армия...
Доста интересна реклама на предстоящия контролен мач между ЦСКА и "Дунав" направиха феновете на русенци. На Фейсбук страницата им се появи колаж от р...
ЦСКА ще изиграе още една контрола от зимния си подготвителен лагер преди подновяването на шампионата във В група. Приятелският мач ще е срещу лидера в...
"Да напълним стадиона в събота". Тази цел са си поставили фенове и ръководство на ФК "Дунав" за предстоящото си домакинство. На 19 септември, събота,...
Русе. ЦСКА ще завърши годината с контрола срещу Дунав Русе, съобщи официалният сайт на „червените". Мачът ще се играе във вторник (16 декември) в Русе...
Разград. Отборът на Лудогорец победи втородивизионния Дунав (Русе) с 4:1. Двубоят, който с еигра на „Лудогорец Арена", бе първи от 1/16-финалите на ту...