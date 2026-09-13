Външно: Над 2600 души българи са изведени от военни зони
Страната ни дава приоритет на сънародниците в най-опасните райони
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Страната ни дава приоритет на сънародниците в най-опасните райони
Говорят Ирена Георгиева и Велизар Шаламанов
София демонстративно отказва да изпълни ангажимент, който вече е поела към Украйна
Участие имат и хората, които планират авиошоуто
Виждаме видима промяна в отбранителната политика на България, каза бившият министър
Русия съобщи за стрелба по търговски кораб извън акваторията на Украйна
Руската атака вероятно е един вид отмъщение за обръщението на Зеленски на срещата на Г-20
Поиска радикална реформа в администрацията
Защитава от името на военното министерство важна ратификация
София. Министърът на отбраната Велизар Шаламанов участва на среща-дискусия на тема „Рискове и стратегически избори пред България", която се проведе дн...
Варна. Българските власти да предприемат мерки в сътрудничество с международните партньори, които да идентифицират българските членове на Ислямска дъ...
София. Има българи, които се сражават под знамената на Ислямска държава. Това съобщи министърът на отбраната Велизар Шаламанов. Той обясни, че информа...
Лондон. "Катастрофални последици" очакват българската армия, ако скоро не се освободи от зависимостта си от старото руско въоръжение и поддръжката му,...
Работя за добрите отношения и приятелството между нашите народи, заяви президентът Българите са "за" добри отношения с Русия, убеден е Бойко Борисов....
София. Прокуратурата трябва да провери дали е истина казаното от собственика на фабриката в Горни Лом, който твърди, че взривът във военният завод е с...
София. България в НАТО и ЕС, трансатлантическата връзка, равна със съседите в Югоизточна Европа е формулата, която е успешна за България, научните изс...
София. „Основата на държавността е отбраната, затова програмата, която предлагаме е съдбоносна за държавата ни". Това заяви министърът на отбраната Ве...
София. 2700 доброволци са преминали обучение за борба с бедствията. Това стана ясно от главен комисар Николай Николов, който коментира темата пред жур...
София. Към момента има сформирана коалиция срещу "Ислямска държава" по инициатива на Съединените американски щати. Ние не участваме в нея и въпросът з...
Два бойни кораба на НАТО пристигнаха на учение във Варна. На единия от тях - фрегатата "Торонто", се качи лично военният министър Велизар Шаламанов....