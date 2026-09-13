Тръмп скочи срещу Иран! Невиждани досега последствия
Американският президент отправи страховито предупреждение
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Американският президент отправи страховито предупреждение
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поред учените тези последствия са подценени от медицинските власти
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