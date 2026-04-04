Изненада от ГЕРБ! Свалят данъци

Предизборна изненада поднесе ГЕРБ - свалят данъци. Новината дойде от зам.-председателя на НС Костадин Ангелов, който даде интервю за "Офанзива с Любо Огнянов" по нова нюз.

Тази седмица ГЕРБ представи управленската си програма до 2030 година. В нея от партията са записали, че настоящият данъчен модел ще бъде запазен. Това потвърди и водачът на листата на партията във Велико Търново проф. Костадин Ангелов.

„Дори възнамеряваме да намалим данъците. В Закона за корпоративното подоходно облагане въведохме изричен текст за инвеститори в иновативни технологии с научно-развойна дейност да имат по-ниски данъци”, обясни той.

Ангелов отговори на обвиненията на Румен Радев, че програмата на ГЕРБ е преписана. „Вероятно програмата на „Прогресивна България” е вдъхновена от Томислав Дончев през 2019 г. Ако вземете програмата на ГЕРБ от 2021 г. „България – следващото поколение”, ще видите, че голяма част от нея, дори 80% – съвпада с програмата на „Прогресивна България”, каза Ангелов.

От ГЕРБ залагат минимална работна заплата от 1 000 евро, а средната 2 500. „ГЕРБ е била пример за водене на тристранен диалог. Сядаме и се разбираме. Ще го направим чрез увеличаване на БВП”, каза Ангелов.

