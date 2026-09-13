Ето ги новите зам.-министри
кабинетът "Гюров" назначи и 11 зам.-министри в 6 от ведомствата
Следете всички новини, анализи и коментари за Зам.-Министри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
кабинетът "Гюров" назначи и 11 зам.-министри в 6 от ведомствата
Търгашите на власт поставят ултиматуми
Коалицията обсъжда и назначения в регулаторите
Пита "Промяната" защо бяха подведени общините
Рекетът на доганистите продължава
Първо заседание на Съвета за съвместно управление
Това ни е вече четвърто коалиционно управление, имаме добра култура, каза лидерът на ГЕРБ
Със заповед на министър-председателя
Стефан Белчев, Мартин Дановски и Методи Методиев влизат в МФ
В служебния кабинет няма да има хора на ПП, заяви Кирил Петков
Кабинетът с нови назначения
Нов скандал във властта
Отиват си заместници в спорта, МРРБ и МВР
Рокади във втория ешелон
Те попълват политическите кабинети в 7 министерства
Назначени са в три министерства
Проф. Велислав Минеков готов с екипа си
Евгени Григоров и Слави Пачалов влизат в екипа на проф. Костадин Ангелов
София. Зорница Русинова и Лазар Лазаров са двамата заместници на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, съобщиха от Министерски съвет...
София. Премиерът Георги Близнашки назначи двама дипломати от кариерата за заместник-министри на външните работи, съобщиха от правителствената пресслуж...