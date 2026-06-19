Следващата гореща вълна се задава

Всяко лято София усеща все по-силно последствията от високите температури. Асфалтът се нагрява, бетонът задържа топлината, а централните части на града остават задушни дори часове след залез. Това вече не е необичайно явление, а новата реалност, към която градовете постепенно трябва да се адаптират.

Именно с тази идея Институтът за климатичен риск (Climate Risk Institute – CRI) внесе предложение до Столична община и Столичния общински съвет за промени в Наредбата за градската среда. Вместо да се чака следващата криза, организацията предлага конкретни технически решения, които могат да бъдат прилагани при всички бъдещи ремонти на сгради и публични пространства.

В основата на предложението стоят т.нар. „хладни стандарти“ – набор от изисквания към материалите, използвани при обновяването на сгради, площади и пешеходни зони. Целта е постепенно да се заменят повърхностите, които поглъщат огромно количество слънчева енергия, с такива, които я отразяват и ограничават натрупването на топлина.

Това е отговор на явлението, известно като „градски топлинен остров“. Макар терминът да звучи експертно, почти всеки е изпитвал ефекта му. В най-горещите летни дни температурите в плътно застроените части на София остават значително по-високи именно заради големите площи от асфалт, бетон и тъмни покрития, които продължават да отдават топлина дълго след като слънцето е залязло.

Предложението на института не се ограничава само до използването на по-светли материали. Един от основните акценти е постепенното ограничаване на големите изцяло бетонирани пространства. Вместо тях се предвижда повече дървесна растителност, пропускливи настилки и други елементи на синьо-зелената инфраструктура. Подобни решения правят градската среда по-комфортна през лятото, но имат и друго важно предимство – позволяват дъждовната вода да се отвежда естествено и намаляват риска от локални наводнения при интензивни валежи.

Особено показателно е, че инициативата не предполага допълнително натоварване за общинския бюджет. Предлага се не изграждането на нови съоръжения, а актуализиране на техническите изисквания при бъдещи ремонти. Когато един площад, тротоар или обществена сграда така или иначе предстои да бъдат обновени, проектите могат да бъдат изпълнявани с материали, които са по-подходящи за климатичните условия на следващите десетилетия.

Подобен подход вече се прилага успешно в европейски държави като Гърция, Италия и Румъния, където използването на покриви и настилки с по-висока способност да отразяват слънчевата светлина е част от действащите нормативни изисквания. Предложението е в унисон и с новите европейски политики за енергийните характеристики на сградите, които насърчават пасивното охлаждане и устойчивото градско планиране.

Най-силната страна на инициативата е, че разглежда климатичната адаптация като практически въпрос, а не като политически спор. Вместо общи призиви за повече екология, тя предлага конкретни решения, които могат да подобрят градската среда още при следващите ремонти – по-хладни улици, по-комфортни обществени пространства, по-ниски разходи за охлаждане и по-добра защита срещу екстремни валежи.

Дали тези идеи ще намерят място в бъдещите правила за развитие на София, предстои да стане ясно. Самото им поставяне на обществено обсъждане обаче е важен сигнал, че разговорът за климатичната устойчивост постепенно преминава от теорията към реалните решения. Защото най-добрият момент един град да се подготви за следващото горещо лято е много преди температурите отново да достигнат 40 градуса.

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