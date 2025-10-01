Пеевски с мощен удар по соросите и Прокопиев: Ще подадем сигнали и в Америка

Каква опозиция? ДБ са тотално неадекватни. Те нямат право да предлагат нищо, защото са крадци. Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

"Крадците нямат право да говорят за митници, приходи и бюджет, защото те ограбиха държавата, заедно с баща им - Румен Радев", категоричен бе Пеевски.

Ние сме абсолютно против вдигането на данъци. Знаете нашата политика. Да се захващат и да работят - приходната агенция, митниците и да си свършат работата, пордължи лидерът на ДПС-Ново начало.

"Бих подал сигнал в прокуратурата за Иво Прокопиев, за Сорос и ще подам сигнал до ДАНС и до прокуратурата. Много данни имам за тях - ще видите тепърва. Тепърва ще има разкрития и за Сорос, и за Прокопиев, както и за цялата им група, ограбила България. Ще подадем данни и в Америка", каза още Делян Пеевски.

"Подкрепям г-н Борисов, разговаряхме сутринта. Да закрием направо ДАИ. Ще помислим къде да се прехвърли, но след това, което видяхме да се закрие", заяви той.

