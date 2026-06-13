Доц. Борислав Цеков пред СТАНДАРТ: Историята потърси Тръмп
Той даде глас, а след това и конкретен тласък на големите процеси на трансформация в света, казва собственикът на "Галъп"
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Той даде глас, а след това и конкретен тласък на големите процеси на трансформация в света, казва собственикът на "Галъп"
Той е под ръководството на настоящата администрация на президента Доналд Тръмп
Земеделският министър и Херо Мустафа обсъдиха двустранното сътрудничество в сферата на земеделието