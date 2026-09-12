Военнослужещи обезвредиха артилерийски гюлета, открити в Дунав
Снарядите бяха транспортирани и унищожени на учебен център „Дивдядово“, при стриктно спазване на мерките за безопасност
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Снарядите бяха транспортирани и унищожени на учебен център „Дивдядово“, при стриктно спазване на мерките за безопасност
Американецът спечели златото на гюле от световното първенство
Защо да не преодолее и 20 м, мечтае Валентина Желязкова
Радослава Мавродиева спечели осма национална титла на гюле със световен резултат
Рекордьорът на България в тласкането на гюле Георги Иванов приключи на 25-о място квалификацията в Рио и не намери място във финала. Той постигна в на...
Поредно силно представяне на голямо първенство направи днес Радослава Мавродиева. Родената в Сливен атлетка зае престижното пето място вв финала на гю...
Ограниченията са край на играта само ако се предадеш, казва параатлетът От две седмици претендентите ни за участие в Параолимпиадата, която ще се про...
САЩ завърши убедително на първо място в класирането по златни медали от 16-ото световно първенство по лека атлетика в Портланд. Домакините триумфираха...
Параолимпиецът Ружди Ружди спечели днес златен медал в тласкането на гюле на Световното първенство за хора с увреждания в Доха. Ружди спечели световн...
Атлет №1 на България за 2014-а година Георги Иванов не успя да запише резултат в квалификацията на гюле на световното в Пекин. Гюлетласкачът направи т...
Националът Георги Иванов зае 5-о място на гюле на турнира IAAF World Challenge в Острава (Чех). Под дъжда той постигна 19,80 м. Пръв с 20,51 м е сърби...
Хвърлен пергел показал на Иванка Колева, че става за атлет Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драматург...
Шампионката от Сидни се готви за седма олимпиада Хвърлен пергел показал на Иванка Колева, че става за атлет Всяка победа обикновено е последица от р...
Преди 11 години на световното първенство за юноши и девойки старша възраст в Гросето една българска атлетка завърши шеста в тласкането на гюле. Момиче...
София. Рекордьорът на България в тласкането на гюле Георги Иванов записа лично най-добро постижение за сезона по време на 36-ото издание на международ...
Шанхай. Рекордьорът на България в тласкането на гюле Георги Иванов се класира на осмо място в първия си турнир от Диамантената лига, който се проведе...
Лейрия. Атлет №1 на България за 2013-а година Георги Иванов завърши на престижното трето място в тласкането на гюле на Европейската купа по зимни хвър...
Атлет номер 1 на България за 2013 година Георги Иванов влезе преди дни в историята на българския спорт като първия гюлетласкач, завършил пети във фина...
Нашият се класира пети на световното в зала
Сопот. Завършилият на престижното пето място във финала на гюле от световното първенство по лека атлетика в Сопот Георги Иванов бе изключително радост...