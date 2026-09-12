Всичко за Гюле

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Световна титла за Ружди Ружди

Световна титла за Ружди Ружди

Параолимпиецът Ружди Ружди спечели днес златен медал в тласкането на гюле на Световното първенство за хора с увреждания в Доха. Ружди спечели световн...

31 октомври | 18:41
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Атлет №1 пети под дъжда

Атлет №1 пети под дъжда

Националът Георги Иванов зае 5-о място на гюле на турнира IAAF World Challenge в Острава (Чех). Под дъжда той постигна 19,80 м. Пръв с 20,51 м е сърби...

27 май | 17:09
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Повелителката на гюлето

Повелителката на гюлето

Хвърлен пергел показал на Иванка Колева, че става за атлет Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драматург...

09 април | 20:30
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Повелителката на гюлето

Повелителката на гюлето

Шампионката от Сидни се готви за седма олимпиада Хвърлен пергел показал на Иванка Колева, че става за атлет Всяка победа обикновено е последица от р...

09 април | 5:30
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Сливенската перла с гюлето

Сливенската перла с гюлето

Преди 11 години на световното първенство за юноши и девойки старша възраст в Гросето една българска атлетка завърши шеста в тласкането на гюле. Момиче...

19 март | 22:35
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