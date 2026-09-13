Ужас! Борсите в Европа се сринаха
Водещите индекси отчетоха значителни спадове
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Водещите индекси отчетоха значителни спадове
Дали сме с евро или лев, при недостиг в ефективността, валутата не играе роля
Зеленчуците поевтиняват, сиренето и пилешкото скачат
Поевтинява само олиото и пилешкото
От миналата Коледа досега стоките от потребителската кошница са поскъпнали с 2%
Потребителската кошница с основните хранителни продукти запазва цената си от 98 лв.
В момента има много паника по темата и затова на места в България се прилага свръхнадценка
Цената на зрелия фасул също бележи ръст - с 2,5 на сто до 4,33 лева за килограм
Ако има някакво покачване, то ще е с малки проценти
Цената на кравето сирене скача с 0,9 на сто до 11,27 лева за килограм
Вече далеч няма такова търсене на продукти за зимнина, кзва шефът на стоковите борси
Хората предпочитат да купуват българския домат, той има много по-вкусни качества
В средата на този месец започва инициативата „Достъпно за вас“
Оризът поскъпва с 3,8 на сто и се търгува по 3,30 лв. за килограм
София. Държавната комисия за стоковите борси и тържищата ще бъде закрита, решиха депутатите при приемането на Закона за стоковите борси и тържищата на...
София. Цените на храните са много стабилни в света и не се очаква да се повишават. Единственият проблем е лекото поскъпване на годишна база на млечнит...