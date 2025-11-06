Много лоша новина за Лукойл! Дойде от ключов доставчик на петрол

Санкциите срещу руските енергийни компании започват да нанасят реални щети по глобалната мрежа на „Лукойл“ – от Ирак до Финландия и Швейцария. Последният удар идва от Близкия изток, където държавната компания Somo отмени три товарни операции с петрол от находището West Qurna-2. Причината е пряка – западните санкции, които вече блокират част от дейността на руския гигант и поставят под въпрос бъдещето на неговите активи, включително и в България.

Санкциите започнаха да хапят

Иракската Somo е спряла товаренето на три танкера суров петрол, насрочени за 11, 16 и 26 ноември. Източници на Ройтерс потвърждават, че решението е свързано с наложените санкции срещу Русия. „Лукойл“ държи 75% от компанията, която управлява находището West Qurna-2, а останалите 25% са собственост на иракската North Oil Company.

Мярката е първият сериозен знак, че западният натиск започва да прекъсва каналите за износ на руски петрол извън Европа. Така Вашингтон и Лондон постепенно успяват да ограничат способността на Москва да генерира приходи от ключови находища в чужбина.

Европейският обръч се затяга

Новите санкции на САЩ и Великобритания, които влизат в сила на 21 ноември, вече предизвикват паника сред търговците. В Швейцария базираната в Женева Litasco – търговското звено на „Лукойл“ – среща трудности при наемането на кораби, тъй като брокерите, свързани с британски компании, отказват да работят с нея. Източници съобщават и за съкращения в самата Litasco, която е собственик на рафинерията в Бургас. Във Финландия пък банките вече отказват финансови услуги на веригата бензиностанции Teboil – също част от империята на „Лукойл“.

Според анализатори това е знак, че голяма част от европейския бизнес се дистанцира превантивно от „токсичните“ руски дружества, без дори да изчаква формалното влизане в сила на ограниченията.

Какво следва за рафинерията в Бургас

Все още няма публична информация как българското правителство реагира на разширяващите се санкции. Активите на „Лукойл“ у нас включват нефтохимическия комплекс в Бургас, национална мрежа от бензиностанции, петролопроводи и логистични бази. Ако западният натиск се засили, тези обекти може да се окажат в сложна позиция между руската собственост и европейското законодателство.

В икономическите среди вече се говори за възможно преструктуриране на собствеността или временно управление под български контрол, подобно на мерките, въведени в други страни от ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com