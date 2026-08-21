Четири зодии влизат в златен период отсега до 10 септември

Четири зодиакални знака влизат в особено благоприятен период, който ще продължи до 10 септември и може да донесе сериозен обрат в любовта, парите и професионалния живот. Венера се намира във Везни от 6 август и остава там до 10 септември - позиция, която в астрологията се свързва със силно влияние върху отношенията, привлекателността и материалното благополучие. Според астролога Хелена Хатор най-силно ще почувстват промяната Овен, Рак, Везни и Козирог. За част от тях следващите седмици могат да прекъснат продължителен период на разочарования и застой.

Овенът оставя лошата любов зад гърба си

При Овена голямата промяна идва в личния живот. Натрупаните разочарования, отношенията с емоционално недостъпни хора и нестабилните връзки могат постепенно да останат в миналото. Венера във Везни поставя акцент върху взаимността и равнопоставеността и според Хатор точно това ще започнат да получават родените под този знак.

До 10 септември Овенът може да привлече по-грижовни, щедри и готови за сериозни отношения хора. За необвързаните периодът носи възможност за начало на връзка с много по-голям потенциал от предишните им романтични истории.

Ракът намира богатството по-близо, отколкото очаква

При Рака промяната идва през дома и най-близките хора. Отношенията с роднини и партньори могат да станат по-топли, а напрежение, трупано дълго време, постепенно да започне да отстъпва. Според Хатор знакът ще открие, че усещането за изобилие невинаги идва през кариерата и банковата сметка.

Раците могат да пренасочат част от огромната енергия, която влагат в професионални цели, към личния живот. Именно по-добрата атмосфера у дома и подкрепата от близките могат да отключат промяна и в други сфери.

Везните влизат в своя силен период

При Везните Венера играе на собствен терен и това превръща следващите седмици в един от най-силните им периоди. Астрологичната прогноза предвижда мощен прилив на увереност, харизма и внимание от околните, като възможностите могат да бъдат както романтични, така и финансови.

"На път сте да станете изключително привлекателни", прогнозира Хатор. Според нея около Везните ще се появяват повече възможности, подаръци и знаци на щедрост. Необвързаните могат да привлекат човек, който не пести внимание, а при обвързаните партньорът може да поднесе приятна изненада. Финансовата картина също има шанс осезаемо да се подобри.

Козирогът излиза под прожекторите

Козирогът получава най-силния професионален сигнал. До 10 септември резултатите от досегашната работа могат да започнат да се виждат много по-ясно, а заедно с тях да се появят увеличение на доходите, нови предложения и полезни контакти.

"На път сте да бъдете изстреляни пред очите на всички, а потенциалът ви за печалба ще мине през покрива", прогнозира Хатор. Тя съветва Козирозите да не стоят встрани, а активно да показват възможностите си и да разширяват професионалните си контакти.

Допълнителен импулс се очаква след навлизането на Слънцето в Дева на 22 август. За земния Козирог този период се смята за особено продуктивен, а усилия, които досега са изглеждали безрезултатни, могат най-после да започнат да дават видим резултат.