Какво ви вещаят звездите през уикенда?

Уикендът чука на вратата, а звездите са ни приготвили вълнуващ микс от емоции, неочаквани обрати и заслужена почивка. Без значение дали планирате да покорявате планински върхове, или да се поглезите с хубава книга и ароматна напитка у дома, ето какво са ви подготвили планетите за следващите два дни.

Разберете как да извлечете максимума от почивните си дни според вашата зодия.

Овен

Настроение: Енергично и приключенско.

Какво да правите: Време е за действие. Луната активира вашата зона на пътуванията. Организирайте спонтанно бягство извън града или опитайте нов спорт.

Съвет: Внимавайте с трафика и не избухвайте за дреболии на пътя.

Телец

Настроение: Уютно и хедонистично.

Какво да правите: Вашата мисия този уикенд е абсолютен релакс. Поглезете се с хубава храна, дълъг сън или спа процедура. Тялото ви има нужда от презареждане.

Съвет: Изключете служебния телефон и забравете за списъците със задачи.

Близнаци

Настроение: Социално и любопитно.

Какво да правите: Телефонът ви няма да спре да звъни. Очакват ви срещи с приятели, забавни разговори и много смях. Идеален момент за парти или културно събитие.

Съвет: Не обещавайте да бъдете на три места едновременно – времето няма да ви стигне.

Рак

Настроение: Интроспективно и спокойно.

Какво да правите: Звездите ви съветват да останете в черупката си. Прекарайте уикенда с най-близките хора или в уединение. Подреждането на дома ще пречисти и ума ви.

Съвет: Избягвайте шумни компании, които изпиват енергията ви.

Лъв

Настроение: Бляскаво и творческо.

Какво да правите: Вие сте в центъма на вниманието. Облечете най-хубавите си дрехи и излезте сред хора. Уикендът е прекрасен за романтични срещи и флиртове.

Съвет: Позволете и на другите да блеснат, за да избегнете излишна ревност.

Дева

Настроение: Практично, но с нужда от почивка.

Какво да правите: Изкушението да почистите целия апартамент ще е голямо, но звездите ви съветват да намалите темпото. Разходете се сред природата и заземете мислите си.

Съвет: Спрете да мислите за проблемите от изминалата седмица.

Везни

Настроение: Хармонично и артистично.

Какво да правите: Посетете изложба, театър или концерт. Красотата и изкуството ще ви вдъхновят. Уикендът е идеален и за пазаруване или промяна във визията.

Съвет: Не се колебайте твърде дълго при вземането на решения за уикенд плановете.

Скорпион

Настроение: Страстно и мистериозно.

Какво да правите: Очаква ви уикенд, изпълнен с дълбоки емоции. Прекарайте време насаме с партньора си или се отдайте на хоби, което разпалва страстта ви.

Съвет: Споделете тайните си само с хора, на които имате безпрекословно доверие.

Стрелец

Настроение: Оптимистично и свободно.

Какво да правите: Свободата е вашата движеща сила тези два дни. Научете нещо ново, посетете непознато място или се срещнете с хора от други култури.

Съвет: Не прекалявайте с харченето на пари за временни удоволствия.

Козирог

Настроение: Фокусирано и амбициозно.

Какво да правите: Дори през почивните дни мислите ви може да са заети с бъдещи планове и цели. Намерете баланса, като планирате нещо полезно, но и приятно – например кулинарен курс.

Съвет: Дайте си почивка, заслужавате я след цялата упорита работа.

Водолей

Настроение: Ексцентрично и иновативно.

Какво да правите: Направете нещо напълно нетипично за вас. Срещнете се с нови хора или се включете в кауза. Вашият нестандартен поглед към света ще привлече съмишленици.

Съвет: Бъдете отворени за неочаквани предложения в събота вечер.

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