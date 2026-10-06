Хари и Меган с първа поява след завръщането. Това ли е новият им дом

Местният пъб отдавна е смятан за туристическа атракция. След кралското посещение обаче 16-вековният Falkland Arms вероятно ще се превърне в безспорната звезда на малкото село Грейт Тю, което по данни от последното преброяване през 2011 г. има едва 156 жители, пише „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, предава БГНЕС.

Не е ясно дали Меган и принц Хари действително живеят в селото в Оксфордшър, в покрайнините на Котсуолдс, заедно с двете си деца Арчи и Лилибет. Двамата обаче направиха първата си публична поява, откакто се завърнаха във Великобритания в края на август - именно в пъба, където обядваха.

Британските таблоиди веднага разкриха какво е имало в менюто. Твърди се, че херцогинята на Съсекс е поръчала паниран в бира безглутенов пикша с пържени картофи, грахово пюре и тартар сос за 18,25 паунда. Хари пък е избрал пай с пилешко, шунка и праз, картофено пюре, сезонни зеленчуци и сос за 17,95 паунда. Общата сметка е около 42,50 евро - сравнително скромна сума за известната двойка.

Появата им, хванати за ръце в пъба, разбира се, не е била случайна. Двамата вече са живели наблизо през 2018 г. в имението Great Tew Estate. В района имат дом и Виктория и Дейвид Бекъм. Там живеят също американската телевизионна водеща Елън Дедженеръс и съпругата ѝ Порша де Роси.

След посещението на Меган и Хари Falkland Arms заяви, че всеки гост получава кралско отношение, „без значение кой е“. Принцът и съпругата му просто са се държали като местни жители. Което може би и са.

Меган продължава да избягва публичността, като според информацията предпочита да се съсредоточи върху адаптацията на двете си деца към живота в Англия и новото им училище.

Хари, от своя страна, често се появява публично сам. Последната му изява беше по време на парашутен скок в Канада, който той е организирал още преди година след среща с 102-годишния ветеран Ед Маршал.

Канадецът е бил парашутист по време на Втората световна война и е направил благотворителен скок на 100-ия си рожден ден. Сега 42-годишният Хари, заедно с други ветерани, скочи с парашут в Кукстаун, Канада, в подкрепа на фондацията True Patriot Love.

Водещата канадска благотворителна организация, свързана с армията, има ключова роля за провеждането на Игрите „Инвиктус“ в Торонто през 2017 г., а по-късно подкрепи и първите зимни Игри „Инвиктус“ във Ванкувър и Уистлър през 2025 г.

Принц Хари създаде Игрите „Инвиктус“ през 2014 г. и продължава да бъде патрон на фондацията, която използва спорта за подпомагане на възстановяването и рехабилитацията на ранени, пострадали и болни военнослужещи и ветерани по света.

Меган отново е по-активна в интернет и публикува снимки и видеа на себе си, съпруга си и децата им в социалните мрежи. Началото на октомври беше белязано и от нов продукт на нейната лайфстайл марка As Ever - адвент календар, създаден в сътрудничество с базирания в Лос Анджелис производител на шоколад Compartés Chocolate. Ограничената серия, за която се твърди, че е проектирана от Меган, струва 148 долара, или около 130 евро.

45-годишната Меган вероятно не е останала доволна и от друга оферта в интернет. Книга с нейния подпис беше предложена в eBay за 19 999 паунда, или около 23 500 евро. Става дума за детската книга „Пейката“, която херцогинята на Съсекс публикува през 2021 г.

Високата цена на изданието се обяснява с посвещение, за което се твърди, че е написано лично от Меган. Очевидно книгата е принадлежала на братовчедката на Хари - принцеса Юджини, дъщеря на Андрю Маунтбатън-Уиндзор.