Малката Венеция на Балканите крие уникален остров и невероятна легенда

Пераст е градчето в Черна гора, което доказва, че размерът няма никакво значение, когато става въпрос за история, стил и драматични гледки. С население от едва 300 души, този скъпоценен камък в Которския залив изглежда така, сякаш Венецианската република е решила да си построи декор за исторически филм и го е забравила непокътнат на адриатическия бряг.

Пътят е един, но барокът е навсякъде

Пераст се състои практически от една крайбрежна улица. Въпреки това на това микроскопично пространство са разположени цели 16 барокови двореца и 19 църкви. В Златния си век през XVIII век градът е разполагал с флотила от над 100 търговски кораба, а капитаните са се надпреварвали кой да построи по-пищен каменен палат.

Забранено за автомобили

През лятото в Пераст не се допускат автомобили за туристи. Придвижването става пеша, с електрически голф колички или по вода - което прави атмосферата невероятно спокойна.

Камбанарията, която засенчва залива

Камбанарията на църквата „Свети Никола“ се издига на 55 метра височина и е била най-високата колонада на Източното Адриатическо крайбрежие при построяването си през 1691 г.

Изкуственият остров, изграден от потопени кораби

Най-голямата атракция на Пераст е островът „Госпа од Шкрпйела“ (Богородица на Скалата) - единственият изкуствено създаден остров в Адриатическо море.

Легендата за иконата

През 1452 г. двама братя рибари откриват икона на Света Богородица върху малка скала в залива. Смятайки това за чудо, местните жители заклеват мястото и започват традиция: след всяко успешно плаване потапяли по един стар кораб или изхвърляли камъни около скалата.

Традицията Фашинада

Традицията продължава и до днес! Всяка година на 22 юли по залез слънце се провежда фестивалът Fašinada - местните жители се качват на украсени с цветя лодки, вързани една за друга, и хвърлят камъни около острова, за да го укрепват.

Облицованата с гоблени любов

В църквата на острова се съхранява уникален гоблен, везан от местната жителка Яцинта Кунич в продължение на 25 години, докато чакала съпруга си да се върне от плаване. Част от гобрена е извезана с нейните собствени коси - в началото руси, а накрая - сребристобели.

Защо Пераст е наричан „Малкият Венециански бисер“

За разлика от съседния Котор, който е бил търговски и занаятчийски център, Пераст е бил градът на морските капитани и аристократите. Поради изключителната храброст на местните моряци, Венецианската република им поверява пазенето на знамето на Свети Марк по време на битки. Пераст остава последният град в Адриатика, който сваля венецианския флаг след падането на републиката през 1797 г. - жителите му буквално го погребват под алтара на главната си църква с сълзи на очи.