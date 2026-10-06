Обявиха най-добрата дестинация за пенсиониране. Извън Европа е

Европа остава най-силно представеният регион в новата световна класация за най-добрите места за пенсиониране, като шест държави попадат в челната десетка. Северна и Южна Америка заемат три места, а Мавриций е на второ място. Класацията на Global Citizen Solutions сравнява 46 програми за пенсиониране и пребиваване чрез пасивен доход, като оценява качеството на живот, свободата на движение, възможностите за гражданство, данъчното облагане, процедурите за кандидатстване и разходите.

Сред първите десет са Испания, Португалия, Латвия, Андора, Италия и Гърция. Испания е трета в общото класиране и получава високи оценки за мобилност и възможност за преместване с членове на семейството. Северна и Южна Америка се отличават с по-достъпни разходи и благоприятни данъчни режими, а Мавриций е лидерът в Африка. В Близкия изток ниските данъци и бързите процедури са сред основните предимства, предава БГНЕС.

На първо място тази година обаче застава Уругвай. Страната не е лидер в нито една от отделните категории, но постига стабилни резултати и в петте основни показателя. Именно балансираното представяне я поставя начело на световната класация за 2026 г., следвана от Мавриций и Испания.

Португалия, която беше начело на класацията през 2025 г., тази година пада до пето място. Причината е промяна в изискванията за получаване на гражданство - от май повечето кандидати извън ЕС трябва да живеят в страната десет години вместо досегашните пет. Силните паспорти и ясните пътища към гражданство остават основно предимство на европейските и много латиноамерикански програми, докато държавите от Персийския залив предлагат по-благоприятно данъчно облагане, но по-ограничени възможности за получаване на гражданство.

Най-голяма тежест в индекса има качеството на живот, следвано от мобилността и гражданството, данъчното облагане, процедурите за кандидатстване и разходите. Европа се представя особено добре по отношение на качеството на живот и мобилността, както и с добрите възможности за получаване на гражданство. По-високите данъци обаче се отразяват на крайното класиране.

Според доклада няма една универсално най-добра дестинация за пенсиониране. Изборът зависи от личните приоритети на всеки човек – дали търси по-високо качество на живот, по-ниски данъци, лесно придвижване, достъп до гражданство или по-достъпни разходи.