Клеветите и омразата погубиха Борислав Михайлов

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори пред медиите по повод кончината на Борислав Михайлов. Той пътува с националите, които се прибират от Индонезия и по-рано днес направиха непредвидено спиране в Атина, като там разбраха за случилото се.

Според президента на БФС клеветите в последните години са довели до състоянието на Боби Михайлов.

"Борислав Михайлов е изключителна личност, която всички ние трябва да съжаляваме за неговата кончина. Първо, искам да поднеса съболезнованията на неговото семейство, на всички близки негови приятели.

Но ние всички трябва да си дадем сметка, че всички тези клевети в последните години и лъжи по негов адрес доведоха до неговото състояние. И хората, които сега му честитят, знаят, че те имат голяма вина за това, което се случи с него. Мога, ако искате да ви говоря с имена, но точно днес не.

Борислав Михайлов беше 18 години президент на БФС. Много неща се направиха, но последните години беше омаскарен с клевети и лъжи. Някои хора трябва лично да съжаляват за това, което направиха. Разбиха един авторитет за българския футбол.

Ние започваме да уважаваме хората само тогава, когато си отидат. Това се случи с Димитър Пенев и Борислав Михайлов. Трябва да даваме заслужено на хората, когато са живи, а не когато с отидат.

Семейството на Борислав Михайлов ще има пълна подкрепа от БФС както за погребението, така и за всички следващи неща, които предстоят.

Борислав Михайлов е наистина един изключителен лидер. Годините, в които той беше президент, бяха тежки и трудни. Бяха години на преход в българския футбол. Не заслужаваше това, което му се случи, когато загуби президентския пост. Всички ние трябва да скърбим за човека, който ни напусна", заяви Иванов.

Любовната приказка на Боби и Мария Петрова

"Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря, ти Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена" - написа легендарната гимнастичка.

Той е потомственият левскар, вдигнал три титли и три купи на страната. Той е героят от САЩ '94, който със своите 102 мача за националния отбор ни караше да вярваме, че дори небето не е граница. Борислав Михайлов.

ТЯ е грацията, чието име е записано със златни букви в „Книгата на Гинес“ – трикратната световна шампионка, която научи света да се покланя пред българската школа. Мария Петрова.

Мария често е казвала в интервюта, че пътят към златния медал е ясно очертан - упоритост, търпение и безкрайна работа. Но в любовта? Там формули няма. Там има само двама души, които решават да не пускат ръцете си, когато светът около тях се тресе.

Историята им е белязана от неимоверна зрялост. Когато се срещат, Мария е с 12 години по-млада от него, но животът я хвърля в дълбокото. Едва на 22, тя вече ходи на родителски срещи на децата на Боби от първия му брак – Бисера и Николай. Без да се оплаква, без да парадира, тя става тяхна опора, докато самата тя тепърва открива жената в себе си.

Или е твоят човек, или не е

"Сплотени сме" - споделя тя с онази тиха гордост на жена, която е успяла да съгради истински дом върху основите на компромиса и обичта.

Нейният съвет към всички, търсещи любовта, е болезнено искрен - "Търсете човек, чиито недостатъци не ви дразнят. Иначе друга тайна няма – това или е човекът за теб, или не е."

Борислав и Мария имат една дъщеря - Елинор. Тя е живото доказателство за силата на тази връзка. Едва на 14 години отива да живее в Испания. Решението е на майка й.

Признава, че не й е било лесно да го вземе, но приема и че там ще срещне много и различни свои връстници. Това е и начинът двамата да държат детето си извън прожекторите на медиите.

„Аз избрах за Елинор този път в чужбина. Трудно ми бе да убедя баща й, че трябва да замине на 14 години в Испания, но бях уверена, че съм взела правилното решение.

Да, трудно ми беше, на нея също й бе трудно да се аклиматизира, но там бяха деца от цял свят, които също бяха без родителите си. Елинор се занимаваше дълго време с тенис и заради него замина в чужбина. Там стана по-силна и по-отговорна, научи се да се бори сама“ – сподели Мария Петрова в предаването "Търси се".

"Аз съм момичето на тати",признава Елинор.

Не й харесва да тренира художествена гимнастика, защото знае, че ще я сравняват с майка й. Откровена е обаче, че я обожава и като дете е била "голяма лепка".

Детската любов, която не изчезва

„Майка ми и баща ми напомнят за тази детска любов, която никога не е изчезвала. Те са едно цяло. Мама е по-строгата, но вече сме най-близки приятелки и няма нещо, което да не знаем една за друга“, казва Елинор.

Преди време сподели, че мечтае един ден да намери любов, каквато имат родителите ѝ. За нея Боби и Мария са „онази детска любов, която никога не изчезва".

Този фантастичен Боби Михайлов!

Хулен и мразен от мнозина покрай мандата си като президент на Българския футболен съюз, името на Михайлов остава записано със златни букви в историята на българския футбол. Футболист №1 на България за 1986 година прави име с Левски, а на световното първенство в САЩ през 1994 година показва на целия свят вратарския си нюх. Най-вече по време на дузпите с Мексико, където именно Боби беше големият герой за България с двете си феноменални спасявания. Така "лъвовете" са класираха за четвъртфиналите, където взривиха бомбата срещу действащия световен шампион Германия.

"Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов!", куфееше в ефир коментаторът на мача Борис Касабов.

Като президент на БФС Михайлов допусна грешки, но приносът му към родината е факт. Особено във времето, в което беше активен футболист.

Той ни донесе много радост в едни смутни времена. Михайлов и неговите колеги успяха да обединят цялата нация.

