Съпругата на Боби Михайлов разтърси всички. Последният поклон (СНИМКИ)

Съпругата на Борислав Михайлов Мария Петрова направи жест, който развълнува всички на поклонението пред легендарния вратар. Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика се поклони пред стотиците присъстващи, събрали се пред храм "Света София" за изпращането на героя от САЩ`94.

След изнасянето на ковчега от църквата почернената Мария Петрова отправи безмълвно "Благодаря!". Тя се поклони пред стотиците, същото направи и синът на Борислав Михайлов - Николай. По-рано, докато течеше опелото, Петрова се обърна към присъстващите с призив да няма сълзи, тъй като "Боби не иска да плачем".

Прочувствената й реч завърши с думите: "Нека го запомним като този невероятен, този фантастичен Боби Михайлов".

Легендарният вратар беше изпратен с аплодисменти от сбогуващите се с него.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com