Стоичков направи голямо признание за Боби Михайлов

Легендата на българския футбол – Христо Стоичков, сподели своята изповед по адрес на Борислав Михайлов, след като се прости с тленните останки на вратаря. В събота се проведе поклонението в храм "Света София", а Камата не скри, че му е било тежко през последните години, когато двамата с Боби не са си говорили.

Преживяхме много хубави и трудни неща в живота си. намерихме сили в един от най-трудните моменти да кажем „дотук, продължаваме напред“! В годините ми беше много тежко, защото бях тук и живях с тази мисъл, че ще се повтори прегръдката ни от първия ден. Това е човекът, който ни изведе дотам, където стигнахме – с неговите спасявания и мъките, които изживя като вратар.

Щастлив съм, че Боби изведе България до първата победа на Световно. Той ще остане като човека, който ни обедини. Никога не сме се делели на групи, а Боби направи, така че цяла България да се гордее. През годините много ми тежеше и заради това направихме Боби президент на Фондацията.

Трудни са тези моменти, защото сме израснали заедно. Димитър Пенев даде шанс на много млади момчета. Не се огъна пред никой. Сега тръгна и Боби, а Трифон е там. Болката е голяма”, заключи Стоичков, цитиран от БГНЕС.

„Бил съм с Боби 12 години в националния отбор. Различията останаха в миналото. Бяхме на възраст, на която някои неща трябва да бъдат отстранени. Тежеше ми, че не си говорим и че липсва топлотата. В последните години върнахме прегръдката, целувката и усмивката. Това показа какво сърце има Боби. Ще си спомняме само най-хубавите неща“, добави Камата.

