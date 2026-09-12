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Един милион лева е дарил екипът на А1 в подкрепа на обществени каузи
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Един милион лева е дарил екипът на А1 в подкрепа на обществени каузи
Според него това е начин да се помогне на новозаболели и те да бъдат успешно излекувани
Средно по 3 часа доброволчество на година дава от времето си всеки служител на ОББ
Наградите ще бъдат връчени на 24 май в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост „Награди „Евлогий и Христо Георгиеви" се връ...
„Нека изразим признателност към всички дарители – към по-състоятелните, а и не толкова, но също щедри наши съграждани – които помагат на другите хора,...
Сливен. Наградата „Милосърдие", която община Сливен присъжда за дългогодишна дейност, проявен професионализъм, научни достижения и висока гражданска о...