Хаос на пътя, заради авария в голяма община
Лед на пътя всява ужас сред водачи и пешеходци
Следете всички новини, анализи и коментари за Злополуки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лед на пътя всява ужас сред водачи и пешеходци
Увеличението
Празнуваме безопасно и от разстояние по време на пандемията, хвалят се от фирмата
София. Близо 100 души годишно загиват при трудови злополуки в България. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред бТВ в коментар на взривов...
Дали в Розово спят по-спокойно, след като преди десетина дни показаха на 17 души в нужда, 6 от които деца, че нямат място в чистото им етническо село?...
София. На 28 април е Световния ден за трудова безопасност и здраве при работа. Тази година ще почетем 92 българи, загинали при злополуки през 2013. П...
Хасково. Инфаркти и инсулти покосяват все по-често фатално хората на работното им място. Черната статистика за хасковски регион показва, че от 48 тр...