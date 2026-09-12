Исторически успех! Големият подвиг на една българка сред ледовете
Мариета Георгиева развя българския флаг на Южния полюс
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Мариета Георгиева развя българския флаг на Южния полюс
заседание за българските полярни експедиции
Проф. Христо Пимпирев е ръководител на всички български антарктически експедиции
София. Президентът Росен Плевнелиев връчи Почетния си знак на участниците в българските експедиции до връх Еверест (8848 м) от 1984 г. и от 2004 годин...