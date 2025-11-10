Затваря основно летище у нас. Ето причината

Летище Бургас затваря временно заради дългоочаквана реконструкция. В продължение на шест месеца ще се извършва пълна подмяна на настилката на пистата, съобщи БНР.

С официална церемония днес беше дадено началото на строителните дейности, които представляват една от най-големите инфраструктурни инвестиции в историята на аеропорта. Общата стойност на проекта е 50 милиона евро, финансирани от концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.

Датата за старт не е избрана случайно — навършват се 19 години от началото на концесията на летището.

„Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е с бетоново покритие и е най-дългата на Балканите. Сега ще използваме нова, модерна технология за подмяна на настилката“, обясни изпълнителният директор на летището Васил Атанасов.

Проектът за реконструкцията е разработван в продължение на пет години от международен екип инженери, а в самите строителни дейности ще участват около 150 работници.

Първите полети по напълно обновената писта са планирани за 1 май 2026 година. До тогава авиокомпаниите, обслужващи Бургас, ще бъдат пренасочени към летище Варна, което също е част от управлението на „Фрапорт Туин Стар“.

