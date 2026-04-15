Европа става убежище. Елитът от Близкия изток масово купува имоти

Войната в Близкия изток предизвиква неочакван ефект далеч от бойните полета - рязко пренасочване на капитали и интерес към луксозни имоти в Европа. Богати инвеститори, предприемачи и цели семейства търсят сигурност, временен подслон или ново начало извън региона. Данните от брокери и анализатори показват ускоряваща се тенденция, която вече влияе върху цените, наемите и стратегиите на глобалните пазари. В центъра на този процес стоят страхът от нестабилност и желанието за бързи решения в несигурна среда.

Вълна от интерес към европейските имотни пазари

Според информация на Блумбърг заможни жители на държави от Близкия изток активно търсят имоти в престижни европейски дестинации като Лондон, Монако, Швейцария и испанския курорт Марбея. Брокери съобщават за рязко нарастване на запитванията - от мултимилионери и трейдъри до инфлуенсъри и семейства, които планират временно преместване или трайно установяване.

Интересът идва не само от нови купувачи, но и от инвеститори, които вече са вложили средства в пазари от Персийския залив. С навлизането на конфликта във втория месец, все повече от тях търсят алтернативи и преразглеждат експозицията си.

Военните действия принуждават част от богатите слоеве да преосмислят избора си на живот, особено след като градове като Дубай и Абу Даби доскоро се възприемаха като сигурни убежища - с нулеви данъци върху доходите, стабилен климат и висок стандарт. Въпреки усилията на тези центрове да задържат жители чрез реформи, войната разклаща имиджа им на острови на спокойствие.

Конкретни сделки и нарастващо търсене

Пазарът вече реагира с конкретни сделки. В Женева брокерът Ян Флориан от Rockwell Properties търси имот на стойност 20 млн. франка за клиент от Близкия изток. Паралелно с това продавачи на луксозни стоки отчитат засилен интерес към недвижими имоти сред клиентите си.

В Испания, особено в Коста дел Сол, интересът е още по-осезаем. Агенцията Engel & Völkers получава по четири-пет запитвания дневно и вече е сключила редица сделки в Марбея от началото на конфликта. Регионът има дългогодишни връзки с Близкия изток още от 70-те години, когато саудитският престолонаследник принц Фахд избира града за лятна резиденция и изгражда Mar-Mar Palace.

В Лондон пазарът на луксозни наеми също се активизира. Данни на Knight Frank показват ръст от 16,9% на новите кандидат-наематели за имоти над 1000 паунда седмично. Основният двигател са именно клиенти от Близкия изток, търсещи краткосрочни наеми до шест месеца.

Краткосрочни решения и дългосрочни дилеми

„Наблюдаваме приток на запитвания от Близкия изток за хора, които търсят краткосрочни наеми от шест месеца или по-малко“, казва Дейвид Мумбай от Knight Frank. Според него често става дума за британци, европейци или северноамериканци, които са живели в региона, но вече разполагат с контакти в Лондон.

Тази тенденция показва, че повечето решения засега са временни. Причината е сложността на постоянната релокация - промяната на данъчното местожителство, намирането на училища за децата и административните изисквания като откриване на банкови сметки.

Въпреки това натискът се увеличава. При продължителен конфликт все повече хора могат да бъдат принудени да вземат дългосрочни решения, особено с наближаването на края на учебната година.

Финансови интереси и геополитически баланс

Швейцария остава ключова дестинация. Към края на 2024 г. инвеститори от Близкия изток държат около 580 млрд. долара в страната - близо една пета от всички чуждестранни средства. Градове като Женева и Цюрих продължават да действат като магнит за богатство.

В Португалия също се отчита скок. Според Нуно Дурао от Fine & Country броят на запитванията се е удвоил още в първия ден от избухването на конфликта, въпреки че реалните сделки изискват повече време.

В същото време компании и банки започват да преместват служители извън региона, макар и внимателно, за да не създават впечатление за отстъпление. Част от азиатските инвеститори също преразглеждат позициите си, връщайки средства към Хонконг и Сингапур.

Европа отново на картата на богатството

Европейските държави като Италия и Испания се възползват от ситуацията, предлагайки благоприятни данъчни режими и стабилна среда. Милано например привлича инвеститори с плосък данък, който освобождава от облагане доходите от чужбина.

Великобритания също се включва активно в надпреварата. Финансовият министър Рейчъл Рийвс планира да промотира страната като стабилна дестинация за богати инвеститори, включително от ОАЕ.

Въпреки това експертите не очакват масов отлив на капитали от Персийския залив. Част от средствата вече са диверсифицирани, а политическият натиск в региона ограничава прехвърлянето им.

Но посоката е ясна. „Всички ще гледат към Испания, Италия, Португалия и Франция“, казва Мери Дюн от MPDunne. „Класическите дестинации, които загубиха битката с Дубай през последните години, сега ще се възползват.“

На фона на продължаващата несигурност и ограничените въздушни връзки, възстановяването на нормалния ритъм изглежда далеч. А Европа постепенно се превръща не просто в алтернатива, а в основна сцена за пренареждането на глобалното богатство.

