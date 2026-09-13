Страшен шок! Един вид имоти поскъпнаха 8 пъти
Цените стигат 60 000 евро, а купувачите питат първо за паркомясто, после за апартамент
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Цените стигат 60 000 евро, а купувачите питат първо за паркомясто, после за апартамент
Какво се случва
Разширението е за сметка на пограничната "зелена зона"
Новите паркоместа обаче са с 2,5 метра по-дълги от старите
Предлага сеи създаване на регистър на системите за паркиране
Той ще бъде построен в район "Западен" на мястото на бившия пазар на ъгъла на улиците "Орфей" и "Звезда"
Пускат в началото на август 193 паркоместа на метростанция „Стадион Васил Левски“
Община Петрич предприе мерки за улеснява на паркирането на гръцките автобуси с туристи в съботния ден. Рейсовете, с които пристигат в южния град гости...
Община Кирково изгражда нови паркинги за гости от Гърция. Предвижда се в следващите няколко месеца да се оформят паркоместа за близо 100 автомобила, с...
Нови велоалеи, простиращи се на около 60 км, ще бъдат изградени в София през тази година. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО). Но...
Благоевград. Хората с увреждания ще могат да паркират безплатно и извън обозначените за целта места, когато са в района на "синята зона". Това важи в...
30 паркоместа се превърнаха за ден в градинки Малко прасенце в сламена колибка прекара днес цял ден на едно от паркоместата по софийската улица "Цар...
София. Паркоместа по софийските улици се превръщат в зона за изкуства. Автомобили отстъпват място на роял, син слон с червен балон, работилница за оцв...
Сеул. Иновативна, но не дискриминационна, промяна в местата за паркиране направиха в столицата на Южна Корея Сеул. Градските власти въведоха екстра го...
София. Прокурорска проверка поискаха от Софийски обществен съвет заради опита на Център за градска мобилност ЕАД да обсеби площада до Народен театър „...
София. 28 паркоместа ще бъдат превърнати в място за алтернативни занимания, различни от паркирането на кола. Това се случва за трета поредна година, б...