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Прасенце спря колите в София

Прасенце спря колите в София

30 паркоместа се превърнаха за ден в градинки Малко прасенце в сламена колибка прекара днес цял ден на едно от паркоместата по софийската улица "Цар...

19 септември | 18:50
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