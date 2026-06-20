Лятото настъпва с пълна сила: Температурите скачат до 36 градуса

България навлиза в период на стабилно, слънчево и все по-горещо време. Още през уикенда температурите ще се повишат осезаемо, а с настъпването на астрономическото лято жегата ще обхване цялата страна.

Съботата ще бъде предимно слънчева с развитие на купеста облачност следобед, но без съществени валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, който ще носи известно разхлаждане главно в източните райони.

Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, а в София около 29 градуса.

В планините времето също ще бъде благоприятно за туризъм. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава минимална. Температурите на 1200 метра ще достигат около 20 градуса, а на 2000 метра – около 13 градуса.

По Черноморието условията ще бъдат отлични за плаж. Очаква се предимно слънчево време с температури между 23 и 26 градуса. Морската вода е с температура от 19 до 23 градуса, а вълнението ще остане слабо.

Още по-топло ще стане в неделя и понеделник. С настъпването на астрономическото лято температурите ще продължат да се покачват и в много райони ще достигат между 31 и 36 градуса.

Над по-голямата част от Балканите също ще преобладава слънчево време. Само на отделни места в Румъния и Гърция са възможни краткотрайни валежи.

В същото време горещата вълна обхваща голяма част от Европа. Докато Балканите ще се радват на стабилно лятно време, в части от Германия, Австрия, Полша, Чехия и Скандинавия се очакват гръмотевични бури и интензивни валежи.

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