Лятото настъпва с пълна сила: Температурите скачат до 36 градуса
На Балканите е жега, а в други страни-бури и дъждове
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На Балканите е жега, а в други страни-бури и дъждове
Валежи и гръмотевици ще има в много райони на страната днес
Веднъж на десет години през юни в планините вали и сняг
Те останаха там цяла нощ, за да посрещнат най-дългия ден в Северното полукълбо
Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология
В понеделник в 6.32 часа сутринта настъпва астрономическото лято
София. Точно в 08, 04 часа настъпи астрономическото лято. Започват най-горещите дни за годината. Днес ще бъде най-дългият ден- 15 часа 19 минути 33 се...