Топличко до обяд, после небето ще се нацупи сериозно

Денят ще започне със слънчево време, но следобед атмосферата ще стане значително по-динамична. Над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

В Южна България има условия и за градушки, предупреждават синоптиците.

Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София живакът ще се покачи до около 27 градуса.

Най-голяма е вероятността за по-интензивни валежи в района на Централния Балкан, Рило-Родопския масив, както и около Беласица и Огражден. Там са възможни локални поройни дъждове и градушки.

В планините облачността ще се увеличава след обяд. Ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра – около 13 градуса.

По Черноморието също са възможни краткотрайни превалявания. Следобед облачността временно ще се увеличава, а температурите ще останат приятни – между 24 и 27 градуса. Морската вода е с температура от 20 до 23 градуса, а вълнението ще бъде слабо – около 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще се повиши и ще остане по-високо от средното за месеца.

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