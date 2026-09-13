Всичко за Южна България

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Опасно време в Южна България

Опасно време в Южна България

Опасно време с валежи и силен вятър в южна България днес. В сила е предупреждение за обилни валежи за областите Благоевград и Кюстендил. Там е обявена...

09 март | 7:10
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Бойко с тур в Южна България

Бойко с тур в Южна България

Генерала дава интервюта за Ал-Джазира и Анадолската агенция Четири дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще направи тур в Южна България, научи "Стандарт"...

18 септември | 20:55
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