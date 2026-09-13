Защо в Пловдив се усеща като 67°C? Термокамери показаха шокиращи температури по улиците
Каменните тепета, асфалтът и липсата на вятър превръщат града в истинска „сауна“ през лятото
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Каменните тепета, асфалтът и липсата на вятър превръщат града в истинска „сауна“ през лятото
Гръмотевици и риск от градушки над страната
Сеизмолозите продължават да следят обстановката
Денят ще бъде топъл, но...
С 30% по-слаби ще са добивите от грозде спрямо миналата година
Местните язовири са пълни едва на 50-60%
В гасенето се включват пожарникари, военни и доброволци
Силата е 3,8 по Рихтер
Епицентърът е бил на 60 км от град Пловдив и на 140 км от град София
До момента няма данни земетресението да е усетено на територията на страната
Повишава се делът на хората, които са под линията на бедността, отчита ИПИ
След изтичане на посочения срок се пристъпва към умъртвяване на животните принудително
Остава хладно за сезона, с максимални температури между 22° и 27°
Градушка се изсипа този следобед в част от Южна България. Зрители на Нова тв изпратиха кадри на природната стихия от Сандански, село Орлово (община Ха...
Опасно време с валежи и силен вятър в южна България днес. В сила е предупреждение за обилни валежи за областите Благоевград и Кюстендил. Там е обявена...
Няколко области в страната са в бедствено положение в следствие на продължителния снеговалеж от последните дни. Стотици населени места в Южна България...
София. Председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков заяви в ефира на БНТ, че ще бъдат изградени още два бежански центъра в Южна Бъл...
Генерала дава интервюта за Ал-Джазира и Анадолската агенция Четири дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще направи тур в Южна България, научи "Стандарт"...
Пловдив. Трима читатели на вестник "Марица" ще имат уникалния шанс да видят отблизо богатствата на Южна България. Това ще стане възможно в края на едн...