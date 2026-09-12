9 необикновени факти, които вероятно не знаете за акулите. Смятат, слушат джаз
Имат си "най-добри приятели"
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Имат си "най-добри приятели"
Тези миниатюрни създания са наричани от учените „еволюционен скандал“
След десетилетия научни спорове загадката намери решение
Учени обясняват защо уникалните линии са ключови за човека
Еволюция в търсене на първото мислещо същество
Къде е намерена находката и какво означава
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Еволюцията на ранния живот на Земята е била значително по-сложна
Имаме нови цели, ще има сериозни промени, каза вицепремиерът
В следващите 150-200 години човечеството най-накрая ще победи смъртта с помощта на компютърните технологии, твърдят от Еврейския институт в Йерусалим....
Рим. Теориите за еволюцията и за Големият взрив са истински, а Бог не е "магьосник с вълшебна пръчица", обяви папа Франциск. Пред папската академия на...