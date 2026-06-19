Открит череп на 1 милион години променя разбирането за човешката еволюция

Вкаменен човешки череп, открит в централен Китай, може да принуди учените да преначертаят ключова част от родословното дърво на човечеството, съобщава Daily Galaxy. Дигиталната реконструкция на силно деформирания образец Юнсян 2 показва неочаквана комбинация от примитивни и по-развити анатомични белези.

Според изследването, публикувано в списание Science, големите човешки линии може да са започнали да се разделят преди повече от един милион години - приблизително 400 000 години по-рано от някои досегашни оценки. Учените обаче подчертават, че става дума за линията, довела до Homo sapiens, а не за доказателство, че съвременният човек вече е съществувал в днешния си вид.

Черепът остава загадка повече от три десетилетия

Юнсян 2 е открит през 1990 г. в провинция Хубей, но натискът на земните пластове е смачкал и изкривил голяма част от него. Заради предполагаемата му възраст и някои анатомични особености фосилът дълго е причисляван към Homo erectus.

Екип, ръководен от специалисти от университета „Фудан“ и Китайската академия на науките, използва компютърна томография, структурирано светлинно сканиране и специализиран софтуер, за да възстанови първоначалната му форма. Създадени са и физически копия чрез 3D печат, които позволяват по-прецизно изследване на отделните части, посочва Би Би Си.

Реконструираният череп е сравнен с повече от 100 други човешки фосила. Анализът показва голяма и ниска мозъчна кутия, силно издадена долна част на лицето и масивни надочни дъги - белези, напомнящи Homo erectus. Други особености на лицето, задната част на черепа и предполагаемия мозъчен обем обаче го доближават до Homo longi, известен като „Човекът дракон“, както и до по-късни представители на човешката еволюция.

Резултатите изненадали самите изследователи

„Още от самото начало, когато получихме резултата, ни се стори невероятно. Как е възможно това да се е случило толкова отдавна?“, заявява ръководителят на проекта Сиджун Ни пред Би Би Си.

По думите му екипът многократно е проверявал реконструкцията с различни модели и методи, преди да приеме резултата. Учените поставят Юнсян 2 в ранна азиатска линия, свързана с Homo longi и денисовците - изчезнала човешка група, чиито представители са живели в Азия и са се кръстосвали с Homo sapiens.

Според палеоантрополога Крис Стрингър от Природонаучния музей в Лондон фосилът предполага, че още преди около милион години предците на по-късните човешки групи вече са се развивали по отделни пътища. Предложеният модел включва пет основни линии - азиатски Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo longi, неандерталците и линията на Homo sapiens.

Това би означавало, че разклоняването, от което по-късно произлизат съвременните хора, неандерталците и денисовците, е започнало значително по-рано. Изводът може да промени представите за объркания период между един милион и 300 000 години назад, който учените често определят като една от най-трудните за обяснение части от човешката еволюция.

Ново изследване отвори още по-голям спор

Научната картина обаче се усложни през февруари 2026 г. Ново изследване в Science Advances датира пластовете при Юнсян на 1,77 плюс-минус 0,08 млн. години - много по-рано от използваната при първата реконструкция възраст между 940 000 и 1,1 млн. години. Авторите на по-новия труд определят намерените там черепи като Homo erectus и ги представят като най-старите подобни фосили, открити на първоначалното им място в Източна Азия.

Новата датировка не отменя виртуалната реконструкция, но поставя под още по-силен натиск интерпретацията на Юнсян 2 като ранен представител на линията Homo longi. Разминаването показва колко несигурно остава човешкото родословие, когато един и същ фосил може да бъде поставен в различни линии според използваните методи и приетата възраст. Истинският пробив ще дойде едва когато допълнителни находки, белтъчни анализи или други независими данни подкрепят една от конкуриращите се хипотези.

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