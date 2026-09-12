Открит череп на 1 милион години променя разбирането за човешката еволюция
За да изучат вкаменелостта, учените са използвали набор от съвременни инструменти
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За да изучат вкаменелостта, учените са използвали набор от съвременни инструменти
Тече разследване
Нидерландия вече удовлетвори няколко искания от други държави
Намериха първия имплант
Той няма аналог в историята на гръбначната фауна
Кощунство в Стара Загора
Екипът твърди, че това е най-близкият ни еволюционен роднина сред известните видове древни хора
Сигналът е подаден на 8 ноември, съобщи Нова телевизия.
Новата методика, която е без аналог в България, се практикува в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
Астероидът, който мина близо до Земята тази нощ бе със зловеща формата на череп. Той мина на 500 000 км от планетата ни, съобщи американската космичес...
Трогателен момент, в който момченце на една година, родено с половин череп, благодари на своите родители и фенове, е хит в социалните мрежи. Джейксън...
Оглозгана човешка глава изтъркаляха улични кучета край девненския завод "Соловей Соди" вчера. Пазачите на портала и стоящ наблизо пастир са подали сиг...
4-годишно момченце се преби жестоко след падане по стълбите. Навръх Гергьовден момиченцето е транспортирано в "Пирогов" със счупен череп. Тежката трав...
Благоевград. 52-г мъж бере душа, след като бе намерен с разбита глава в центъра на санданското село Плоски. Безпомощният човек е открит от свой съселя...
Банско. 60-годишен мъж от Банско пострада тежко и е транспортиран за Пирогов снощи след трудова злополука в края на работния ден вчера, съобщава БГНЕС...
Михаел Шумахер е претърпял успешна операция на главата, пише руският сайт f1-world.ru. По непотвърдена информация докторите в болницата в Гренобъл са...
Благоевград. Дете е с фрактура на черепа след инцидент с велосипед. Той е станал снощи и 11-годишният веднага е транспортиран до болницата, съобщават...
Бургенланд. Австрийски гражданин ще бъде глобен за нарушаването на покоя на мъртвите, след като полицията откри 56 човешки черепа и 55 други кости в д...