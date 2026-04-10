Твърд завой в Белгия! Разширяват гоненето на чужденци

Белгия подготвя сериозно затягане на режима срещу чужденци без право на престой, като предлага разширяване на полицейските правомощия и ограничаване на възможностите за защита. Проектът вече предизвиква остри реакции от правозащитни организации, които предупреждават за риск от посегателство върху основни права. Управляващите обаче настояват, че мерките са необходими за спазването на законите.

Повече правомощия за полицията

Предлаганите промени ще позволят на полицията да извършва посещения на адреси, за които има съмнения, че укриват чужденци в нарушение на закона. Проверките ще могат да се правят между 5:00 и 21:00 часа, но само след предварително одобрение от съдия.

Новият режим предвижда съдията да има до пет работни дни, за да прецени случая въз основа на цялата налична информация и да даде зелена светлина за действие.

Без право на обжалване

Една от най-оспорваните точки е, че съдебните решения за подобни проверки няма да подлежат на обжалване. Това на практика ускорява процедурите, но същевременно ограничава възможностите за защита.

Мерките ще се прилагат основно спрямо пълнолетни чужденци, на които вече е разпоредено да напуснат страната, но не са го направили, както и спрямо лица, смятани за заплаха за обществения ред и националната сигурност.

Остър сблъсък с правозащитници

Неправителствени организации реагираха остро на предложенията, като предупреждават, че подобни правомощия могат да доведат до злоупотреби и да подкопаят основни човешки права.

Според критиците липсата на възможност за обжалване и разширените полицейски действия поставят под въпрос баланса между сигурност и свобода.

Политически завой надясно

Бившият министър на правосъдието Кун Генс отбелязва, че подобни мерки са били отхвърляни в миналото, но обществените нагласи са се променили. По думите му множеството кризи през последното десетилетие са намалили чувствителността към темата за защитата на бежанците.

Той подчертава, че Белгия трябва да спазва международното право, но също така да адаптира законодателството си спрямо решенията на демократично избраното мнозинство.

Натискът върху системата расте

Според Генс много от търсещите убежище не отговарят на критериите на Женевската конвенция, което допълнително натоварва системата.

Така страната се изправя пред труден избор - между защита на границите и гарантиране на правата, като новите предложения ясно показват, че курсът се измества към по-строги мерки.

