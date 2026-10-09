Учени с неочаквана новина за Слънчевата система

Астрономи може би са направили важна крачка към откриването на хипотетичната Девета планета в Слънчевата система.

Учени са идентифицирали слаб обект, чиято яркост и бавно движение съответстват на очакваните характеристики на планета, намираща се на огромно разстояние от Слънцето.

Откритието е направено чрез повторен анализ на инфрачервени наблюдения, събирани преди десетилетия. Изследователите установили, че обектът се намира на различни позиции в две изображения, направени през интервал от 23 години, предава БГНЕС. Това разместване може да е следа за движението на далечното небесно тяло.

Проучването е дело на екип от Националния университет Цин Хуа в Тайван, ръководен от Тери Лонг Фан. Резултатите са публикувани в австралийско научно списание. След анализ на милиони инфрачервени източници учените определили един обект като най-перспективния кандидат за Деветата планета.

Деветата планета е предполагаемо небесно тяло, което според някои астрономи се намира отвъд орбитата на Нептун. Хипотезата се основава отчасти на особеностите в орбитите на някои отдалечени обекти в Слънчевата система. Техните необичайни наклони и разположение навеждат учените на мисълта, че гравитацията на все още неизвестна масивна планета може да влияе върху движението им.

Предполагаемият обект се намира толкова далеч от Слънцето, че получава изключително малко слънчева светлина. Това го прави много труден за наблюдение с традиционните телескопи, които разчитат на светлината, отразена от повърхността му.

Затова учените търсят следи от топлинното излъчване на подобно тяло. За целта екипът анализирал данни от две космически мисии – инфрачервения астрономически спътник IRAS, изстрелян през 1983 г., и японския апарат AKARI, който извършвал наблюдения през 2006 и 2007 г.

Голямата времева разлика между двете мисии позволила на изследователите да потърсят обекти, чието положение се е променило по начин, съвместим с бавното движение на планета в далечните части на Слънчевата система.

При анализа учените търсили обект с предполагаемо разстояние между 500 и 700 астрономически единици от Слънцето и маса между 7 и 17 пъти по-голяма от тази на Земята. Една астрономическа единица е средното разстояние между Земята и Слънцето.

Изследователите сравнили яркостта, позицията и инфрачервените характеристики на потенциалните кандидати. Първоначално открили 22 възможни съвпадения, след което намалили броя им до 13. В крайна сметка само един обект останал като най-перспективен кандидат.

Според анализа той е променил положението си с 47,46 ъглови минути между наблюденията на IRAS и AKARI. Това движение е една от причините обектът да привлече вниманието на екипа.

Предстои обаче да се установи дали траекторията му действително съответства на очакваната орбита на Деветата планета. Само съвпадението по яркост и движение не е достатъчно, за да се направи подобен извод.

Като следваща стъпка Тери Лонг Фан предлага да бъдат проведени допълнителни наблюдения с Камерата за тъмна енергия на 4-метровия телескоп „Бланко” в Чили. Те трябва да помогнат за уточняване на положението и движението на обекта и да покажат дали той заслужава да бъде разглеждан като реален кандидат за Деветата планета.