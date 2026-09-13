Кошмар в небето! Бой приземи самолет у нас (ВИДЕО)
Единият хулиган се опитал да ухапе другия
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Единият хулиган се опитал да ухапе другия
САЩ и другите държави приземиха всички машини от този тип
Апаратът се отдалечи на 434 хиляди километра от Земята
Хората трябва да са спокойни за това, което правим, каза ген. майор Димитър Петров
Тя сподели, че е имала две ситуации, които се водят опасни при управлението на самолет
По време на приземяването вторият пилот на самолета е починал
Пияният поляк Войчех Маевски, който през ноември принуди пилотите на "Еърбъс А 230", пътуващ за Египет, да се приземят на летището в Сарафово, край Б...
Самолет на Air France , пътуващ от френския остров Мавриций към Париж се приземи извънредно в кенийския град Момбаса след като на борда беше открит съ...
Самолет на норвежките авиолинии е кацнал извънредно в на Летище София.Той е пътувал от Копенхаген за Тел Авив и се е приземил у нас около 10 часа, съо...
Рим. Самолет на американската компания "Еъруейз" със 129 души на борда кацна извънредно в Рим, след като двама пътници и 11 членове на екипажа се почу...
Заради агресивен пасажер самолет на американската авиокомпания "Саутуест Еърлайнс" е извършил аварийно кацане на летището в град Портланд, предаде РИА...
Трима членове от екипажа на Международната космическа станция (МКС) се върнаха на земята след 146 дни, прекарани в космоса. В 2,31 ч. по Гринуич кан...