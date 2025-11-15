Мария Игнатова подпали мрежата със снимки от плажа

Мария Игнатова накара всички мъже да завиждат на половинката й Нойзи. Мария нажежи до червено мрежата, при това в най-студения месец. Красавицата буквално стопи ноемврийския студ с нова серия разгорещени плажни снимки, на които позира само по черен бански, леко прикрит с дебел плетен пуловер, предаде БЛИЦ.

Локацията е пуста, времето – зимно, но Мария – повече от лятна. Феновете побесняха в коментарите, след като видяха перфектните ѝ форми, широката усмивка и изненадващия контраст между студения сезон и разголените кадри.

Игнатова публикува фотосесията на 14.11.2025, придружена само от едно закачливо емоджи, което отприщи лавина от догадки – къде е избягала от студа, кой я снима и дали скоро няма да видим още по-смели кадри.

Едно обаче е сигурно: за Мария сезоните нямат никакво значение. Когато тя реши, че е време за лято – то просто се случва.

