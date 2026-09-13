Наш град чака най-големите. Златна инвестиция
Кани турски и гръцки инвеститори
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Кани турски и гръцки инвеститори
Община Сливен негласно забранява носенето на бурки. Това показва проектът за промени в наредбата за обществения ред, внесена от кмета Стефан Радев за...
От идната година община Сливен няма да поема разходите за хотел и храна на участниците в традиционния фолклорен фестивал за деца, който се провежда по...
Внасям предложение до общинския съвет общината да поиска кредит в размер на 8 милиона лева, който да е безлихвен, от Министерство на финансите. Това о...
10 души по-малко ще работят в администрацията на общината след приемането на предложената от нас нова структура. Това обяви пред журналисти кметът на...
Сливен. Община Сливен закупи специализиран автобус за децата с увреждания от местния дневен център "Свети Стилиян Детепазител". Возилото на стойност 9...
Поставянето на пирамидата до сградата на община Сливен е законосъобразно. Това обяви пред журналисти зам.-кметът на града Стоян Марков. Той изтъкна, ч...
Общински съвет Сливен не прие доклада на временната комисия за установяване и анализ на нередности, свързани с процедури по закона за обществените пор...
Община Сливен изрази готовност да плати 7 милиона лева на съседен Ямбол, ако се провали проектът за регионално депо. Общинският съвет под Сините камън...
Община Сливен е платила над 150 хиляди лева на уредник на музей, който тя не притежава. Парите са изплатени през последните 22 години, вследствие на с...
Сливен. Община Сливен вдига заплатите на своите служители, които не са началници. "Минималното възнаграждение вече става 480 лева", обяви пред журнал...
Сливен. Министерството на финансите ни отпусна 4,5 милиона лева, който поискахме заради запорираните сметки в КТБ. Това обяви пред журналисти в Сливен...
Сливен. Жена от Сливен осъди местната община, затова че си е счупила крака в поледица на непочистена улица. С. Н. ще получи над 8400 лева от Община Сл...
Сливен. Община Сливен атакува Европарламента в Брюксел. Общо 50 общинари, съветници, танцьори и журналисти тръгват към Брюксел на три вълни. В нед...
Сливен. Чиновници от общинска администрация Сливен са работели по 20 часа в денонощие. Това показват документите на оповестения във вторник одитен док...
Сливен. Община Сливен е изпратила нотариални покани към гражданско дружество "Стройинвест"-Сливен, което е получило пари за извършване на ремонтни дей...