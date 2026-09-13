Наш град чака най-големите. Златна инвестиция
Кани турски и гръцки инвеститори
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Кани турски и гръцки инвеститори
При 100% паралелно преброяване
Съпругата ми и синът ми също са с положителни тестове, съобщи управникът
Относно общинския съвет нещата стоят по същия начин - предимство за ГЕРБ
Търсим голям инвеститор за минерални бани, залагаме на туризма Имаме оздравителен план и инвестиционна програма, започваме саниране, казва кметът Сте...
Предложените облигации са записани на 100 % при параметри, които са по-добри дори от тези, гласувани в общинския съвет. Успешно приключи пласирането н...
Нов метод за подмяна на канализационни тръби се прилага в Сливен. "Технологията е иновативна и е използвана досега на две места в България. Тя предвиж...
Внасям предложение до общинския съвет общината да поиска кредит в размер на 8 милиона лева, който да е безлихвен, от Министерство на финансите. Това о...
Обмислям да направя предложение до общинския съвет за пълна забрана на каруците в град Сливен. Това обяви пред журналисти кметът на общината Стефан Ра...
Община Сливен ще имитира облигации за 25 милиона лева, които ще изплаща през следващите 15 години. Предложението на кмета Стефан Радев е гласувано с г...
Община Сливен въвежда синя зона в центъра на града. Тя ще бъде въведена до края на годината, съобщи пред журналисти кметът Стефан Радев. Това не е евт...
Община Сливен ще привлича и насърчава инвеститори с нарочна наредба. Възложих задача за нейното изготвяне. Искаме да се поставим на картата, да кажем,...
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева и кметът на Сливен Стефан Радев бяха гости на урок по родолюбие във ІІ-а клас на 5-о училище "Пею...
Кметът на Сливен Стефан Радев заряза лозя край градчето Кернен. Радев участва в церемонията заедно с кмета на града Живко Жечев. Двамата зарязаха част...
Получихме 2,6 милиона лева възстановено ДДС от НАП, които заради огромните задължения буквално потънаха като вода в пясък. Това обяви пред журналисти...
Депутатът от ПФ Петър Петров и негов съратници от НФСБ излязоха с отворено писмо до кмета на Сливен Стефан Радев. "Във връзка с ваше изявление относно...
Ако бяхме търговско дружество, трябваше да отида в съда и да подам молба за несъстоятелност. Това обяви на първата си пресконференция кметът на Сливен...
Първата ми основна задача ще бъде преглед на финансите на общината. И аз като кмет, и моите съграждани като данъкоплатци трябва да знаем какво е истин...
Стефан Радев е новият кмет на Сливен. Това показват данните от финалния екзит пол на „Екзакта", цитирани от "Фокус". За кандидата на ГЕРБ са гласувал...
АБВ подкрепи кандидата на ГЕРБ за кмет на Сливен. "Намирам за достатъчни предпоставките чрез управление на Стефан Радев градът ни да развие своя потен...