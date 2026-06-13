Времето се шегува. 18 градуса, после кукерски студ
Затопляне през идната седмица
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Затопляне през идната седмица
Преди обяд бяха наводнени промишлени постройки
Токът, който град като Хасково харчи за един час вечер, е спестен по време на екологичната инициатива "Часът на Земята". Инициативата се провежда по т...
Червен код за опасност от пожари е обявен за Югоизточна България за петък. Кодът е в сила за област Ямбол, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол, Бурга...
Три земетресения станаха тази сутрин на територията на Югоизточна България, информира страницата на Европейския сеизмологичен център. В 05.24 часа су...