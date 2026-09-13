Бивша звезда на Ливърпул обяви края
От януари Ориги бе без клуб, но така и не успя да си намери клуб
Следете всички новини, анализи и коментари за Прекрати. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От януари Ориги бе без клуб, но така и не успя да си намери клуб
Тя е на обща стойност 420 000 лева
Подобен ход не е изненадващ
Киев. Юлия Томошенко прекрати гладната си стачка. Новината съобщи нейната дъщеря Евгения, цитирана от "Интерфакс". Тимошенко гладуваше в продължение...