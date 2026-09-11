Всичко за Ac/dc

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AC/DC останаха и без басист

AC/DC останаха и без басист

Басистът на AC/DC Клиф Уилямс ще прекрати музикалната си кариера след настоящото турне на групата. Той е поредният от класическите членове на великата...

09 юли | 22:30
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AC/DC ядоса и Исландия

AC/DC ядоса и Исландия

Националният отбор на Исландия също се оплака от състоянието на тревата на "Велодром" преди мача утре вечер срещу Унгария от група "F". Викингите поех...

17 юни | 21:15
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