Култов музикант, записал вечни рок хитове, обяви края
Той свири професионално от 16-годишна възраст, когато започва работа с Том Джоунс
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Той свири професионално от 16-годишна възраст, когато започва работа с Том Джоунс
Групата е планирала да изнесе концерт в аржентинската столица като част от световното си турне
Легендарната група отново тръгва на турне
Изявление от музикантите
Ангъс Йънг даде отговор на важен въпрос
Легендарният фронтмен на AC/DC пише книга за живота си.
Изданието излиза на 26 октомври
"Power Up" оглави Билборд 200
Новият им албум е най-бързо разпродаденият за 2020
Култовият фронтмен беше принуден да напусне групата през 2016-а
Групата е готова с новия си албум и пусна първи сингъл от него
Милионите фенове на AC/DC и до днес не могат да прежалят вокала на култовата група
Прочутият музикант е най-добрият австралийски китарист на всички времена
Легендарните рокаджии готвят нов албум
Басистът на AC/DC Клиф Уилямс ще прекрати музикалната си кариера след настоящото турне на групата. Той е поредният от класическите членове на великата...
Националният отбор на Исландия също се оплака от състоянието на тревата на "Велодром" преди мача утре вечер срещу Унгария от група "F". Викингите поех...
От AC/DC разкриха, че Аксел Роуз иска да продължи да пее с бандата. В момента вокалистът на Guns N'Roses помага на австралийската банда като замества...
Аксел Роуз и Ангъс Йънг на концерта на АC/DC в Лисабон
Емблематичният вокал на AC/DC Брайън Джонсън излезе със специално изявление за ситуацията с бандата и слуха му. Преди седмици феновете бяха шокирани,...
Дебютът му ще бъде на 7 май в Лисабон, където започва европейското турне на бандата Аксел Роуз е новият вокалист на "AC/DC". Австралийските легенди с...