Драмата на Брайън Джонсън. От мъката до върха

Легендарният фронтмен на AC/DC пише книга за живота си.

Фронтменът на AC/DC Брайън Джонсън пише книга за живота си, съобщава АП. Преди да се посвети на изпълнителска кариера, той се е занимавал с поставяне на винилови покриви на автомобили.В телефонен разговор от дома си във Флорида 75-годишния Джонсън споделя, че никога не се е отказвал от мечтата си да пее рок. "Винаги намирам чашата за наполовина пълна", казва той.

Мемоарът "Животът на Брайън Джонсън", издание на "Дeй стрийт букс", разказва за израстването на певеца край Нюкасъл, присъединяването към групата AC/DC и записването на албума "Back in Black".

Начинаещ инженер и млад баща

"Целта ми не беше да изтъкна себе си, а да обърна внимание на всички прекрасни хора, които ми помогнаха в живота - приятели от училище, приятели от фабриките, приятели от света на музиката", сподели още той.Музиката винаги е била пътеводна звезда за Брайън Джонсън, пише БТА. Той помни първия път, когато чува Литъл Ричард по радиото. В началото Джонсън е начинаещ инженер, млад баща и съпруг, който пее между другото.За да спечели пари за озвучителна система, се присъединява към британската армия. По-късно се отказва от работата си като инженер и постига известен успех с групата си "Джорди". Но групата има само един хит в Топ 10 и скоро се разпада.

На 28 губи всичко

"Бях на 28, когато изгубих всичко. Бракът ми, кариерата, къщата", пише Джонсън в книгата си. Премества се в дома на родителите си и започва живота си наново. Тогава започва да поставя покриви и основава нова група - "Джорджи II". "Вярвах, че това е моята втора версия на приказката за Пепеляшка, но явно е трябвало да се случат още неща", казва Джонсън. Оттогава е прочутият му запазен знак - каскет. От бързане, без да има време да се преоблече, лепило и стъкло попадат в очите на Джонсън. Брат му Морис му дава шапката си.

Бон Скот го харесва, преди да почине

Бон Скот, първият фронтмен на AC/DC, умира през 1980 г. и Джонсън се явява на прослушване, за да го замести. Препоръките на Джонсън са от страна на самия Скот, който го е чувал да пее, преди да почине.Издателят на Брайън Джонсън, Роуланд Уайт, нарича историята на певеца невероятна. "Обикновено нещата в живота не се случват по този начин", казва Уайт. Книгата свършва с постигането на основната цел в живота на Джонсън. Според певеца мемоарът му не е книга за групата AC/DC , защото подобна книга би принадлежала на членовете на групата, които са били там от самото начало.

Кошмарът. Заплаха от оглушаване

Певецът Брайън Джонсън се е спасил от загуба на слуха, като се подложил на експериментално лечение.През 2016 г. лекарите заявяват на рокаджията от AC/DC "незабавно да спре участието си в концерти или рискува да загуби напълно слуха си". Той обаче се завърна в групата и запя отново, след като премина лечение в продължение на три години, през които веднъж месечно се подлагал на процедура. Джонсън, вече на 75 г., който беше заменен от фронтмена на Guns N' Roses Аксел Роуз в световното турне на AC/DC "Rock or Bust World Tour", бил стигнал до положение да разчита на "мускулната памет и формата на устата" и се чувствал безпомощен на сцената, тъй като не можел да върши работата си.

Не чувах звука на китарите

"Изобщо не чувах звука на китарите", каза той пред "Роулинг стоун". "Беше ужасна глухота...Започнах да се чувствам истински зле по време на изпълненията пред момчетата, пред публиката. Осакатяващо. Няма нищо по-лошо от това да стоиш там и да си несигурен". Басистът на групата Клиф Уилямс, който също се върна за новия албум "PWR UP" заедно с барабаниста Фил Ръд, казва, че на Джонсън "наистина му бе много тежко".Певецът не посочи през каква терапия е преминал, но обясни, че тя използва "костната структура на черепа като приемник". Завръщането на Брайън Джонсън в редиците на AC/DC преди две години ,дойде точно навреме за издаването на последния албум на легендарната банда.Това бе първият им албум с нова музика от 2014 г. POWER UP е 17-тата им студийна колекция, а за създаването є бандата отново работи в екип с продуцента Brendan O"Brien, който стои зад проектите Black Ice от 2008 г. и Rock Or Burst от 2014 г. С максимален заряд за поне десетилетие напред AC/DC изстреляха 12 нови парчета, с които за пореден път гордо затвърждават наелектризиращото си звучене и неповторимата си енергия.

Над 200 млн. продадени албуми

AC/DC са една от най-влиятелните рок банди в историята, с повече 200 милиона продадени копия на албумите си в цял свят, над 71,5 милиона от които само в САЩ. Студийният проект Back in Black се отличава като "най-продаваният албум на група за всички времена" и "третият най-продаван албум на артист", с глобални продажби от над 50 милиона копия до момента. Бандата е приета в престижната Зала на славата на рокендрола през 2003 г. и печели първата си награда Грами в категория "най-добро хард рок изпълнение" за "War Machine" през 2010 г. AC/DC продължават да разпродават стадиони на различни контитенти, да продават милиони албуми годишно и да генерират милиарди стриймове.