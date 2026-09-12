Драмата на Брайън Джонсън. От мъката до върха
Легендарният фронтмен на AC/DC пише книга за живота си.
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Легендарният фронтмен на AC/DC пише книга за живота си.
Изданието излиза на 26 октомври
Култовият фронтмен беше принуден да напусне групата през 2016-а
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