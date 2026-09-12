Драмата на Брайън Джонсън. От мъката до върха
Легендарният фронтмен на AC/DC пише книга за живота си.
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Легендарният фронтмен на AC/DC пише книга за живота си.
Милионите фенове на AC/DC и до днес не могат да прежалят вокала на култовата група
Годишнината от смъртта на великия Бон Скот - първия вокалист и фронтмен на хард рок групата AC/DC, ще бъде почетена днес в RockIt. Звезди от "Ахат" и...