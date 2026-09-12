Всичко за Бон Скот

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Звезди с трибют за Бон Скот

Звезди с трибют за Бон Скот

Годишнината от смъртта на великия Бон Скот - първия вокалист и фронтмен на хард рок групата AC/DC, ще бъде почетена днес в RockIt. Звезди от "Ахат" и...

18 февруари | 21:25
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