Осем години по-късно: Легенди на рока се завръщат

Легендарната хардрок група AC/DC, отсъстваща от сцената на Стария континент в продължение на осем години, се завръща за европейско турне през 2024 г. с Брайън Джонсън като вокалист, съобщи сайтът на австралийската група в понеделник, цитиран от АФП и БТА.

Турнето е планирано да се състои между 17 май и 17 август. Градовете, в които австралийците ще изнесат концерти, са Гелзенкирхен, Мюнхен, Дрезден, Хохенхайм, Щутгарт, Нюрнберг и Хановер, Реджо Емилия, Севиля, Амстердам, Виена, Цюрих, Лондон, Братислава, Десел, Париж и Дъблин.

Турнето се нарича "Power Up" на името на последния им студиен албум от 2020 г., който се класира на първо място в около двадесет държави след излизането си.

Брайън Джонсън се включва в турнето, въпреки че през 2016 г. бе заменен на сцената зад микрофона от Аксел Роуз от Guns N' Roses заради проблеми със слуха. 76-годишният Брайън сега се справя с помощта на най-съвременна слухова апаратура. Другата знакова фигура в групата е китаристът Ангъс Йънг, все още облечен в ретро училищната си униформа. Той е майсторът на рифовете на стандартите "Highway To Hell", "Thunderstruck" и "Back In Black". Лицето на AC/DC също е той. Ангъс позира на корицата на "Highway To Hell" (1979) с рога - откритие, което все още се използва 45 години по-късно от сувенирната индустрия, свързана с групата.

Иначе групата е продала общо повече от 200 милиона плочи в своята кариера. Това европейско турне ще бъде част от 50-годишнината на състава, който изнесе първия си концерт на 31 декември 1973 г. в нощния клуб "Чекърс" в Сидни. Първият певец, Бон Скот, почина през 1980 г., а Малкълм Йънг - китарист и съосновател, си отиде през 2017 г.

