Удар на митницата! Над 54 000 „маркови“ стоки спрени на границата
Три камиона с дрехи, обувки и чанти с логата на световни брандове засечени на Капитан Андреево
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Три камиона с дрехи, обувки и чанти с логата на световни брандове засечени на Капитан Андреево
Над 38 000 такива стоки задържаха митническите служители на Капитан Андреево
Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация е управлявана от албански гражданин